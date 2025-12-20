  1. Ekonomim
En çok kazandıran hisselerde yüzde 32'den fazla getiri sağladı! İşte borsada bu haftanın bilançosu

Borsada haftanın bilançosu netleşti. Bu hafta yatırımcısına en fazla kazandıran ve en çok kaybettiren hisseler belli olurken, bazı hisselerde sert yükselişler ve düşüşler dikkat çekti.

Haftalık işlem performanslarına göre yapılan değerlendirmede, ATEKS yüzde 32’yi aşan yükselişiyle haftanın en çok kazandıran hissesi olurken, SMRVA ise yüzde 27’yi aşan kayıpla en çok değer kaybeden hisse olarak öne çıktı.

En çok kazandıranlar

• ATEKS +%32,49

• USAK +%31,05

• BURVA +%29,50

