  4. En çok kazandıran ve kaybettiren fon hangisi? Bir haftada yüzde 45 getiri!

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 45 yükselişle Bulls Portföy Bist 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fonu olurken; en fazla kaybettiren yatırım fonu ise, yüzde 95 düşüşle Rota Portföy Dördüncü Serbest Fonu oldu.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 2,46 ve BES fonları yüzde 4,12 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 15,19 ile "Kıymetli Maden Fonları"nda gerçekleşirken gerileyen fon olmadı.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 15,61 ile "Kıymetli Madenler"de görülürken gerileyen fon bulunmadı.

En çok kazandıran yatırım fonu belli oldu

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 45 yükselişle Bulls Portföy Bist 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

