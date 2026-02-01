En çok kazandıran ve kaybettiren fon hangisi? Bir haftada yüzde 45 getiri!
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 45 yükselişle Bulls Portföy Bist 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fonu olurken; en fazla kaybettiren yatırım fonu ise, yüzde 95 düşüşle Rota Portföy Dördüncü Serbest Fonu oldu.
Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 15,19 ile "Kıymetli Maden Fonları"nda gerçekleşirken gerileyen fon olmadı.
BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 15,61 ile "Kıymetli Madenler"de görülürken gerileyen fon bulunmadı.
