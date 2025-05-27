En çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu! 5 hisse taban 10 hisse tavan yaptı
Borsa İstanbul'da haftanın ikinci işlem gününde en çok düşen ve yükselen hisseler açılandı. Bazı hisseler yatırımcılarını üzerken bazıları ise sevindirdi.
Borsada haftanın ikinci işlem günü olan 27 Mayıs Salı’yı BİST100 endeksi yüzde 1,41 düşüşle 9213,58 puandan tamamlarken, 10 hisse senedi tavan, 5 hisse ise taban fiyattan kapandı.
İşte salı günü en çok düşen hisseler...
10 - Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (KIMMR)
Kapanış fiyatı: 12,23 TL
Günlük değişim: Yüzde -7,91
9 - Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OBAMS)
Kapanış fiyatı: 51,00 TL
Günlük değişim: Yüzde -8,11