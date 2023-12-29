En çok ne satın aldık? 2023'ün alışveriş trendleri belli oldu 2023 yılında en çok temel tüketim ve gıda, sağlık ve güzellik, giyim, teknoloji ürünleri, küçük ev aletleri ve ev-yaşam kategorisinden alışveriş yapıldı. Cep telefonlarında Apple, Samsung ve Xiaomi, bilgisayarlarda Lenovo, Asus, Huawei ve HP markaları ön plana çıktı. Hepsiburada verilerine göre 2023'ün alışveriş trendleri...

Hepsiburada, 2023 yılında platformu üzerinden verilen siparişleri inceleyerek tüketici eğilimlerini açıkladı. Verilere göre 2023 yılında, en çok temel tüketim ve gıda, sağlık ve güzellik, giyim, teknoloji ürünleri, küçük ev aletleri ve ev-yaşam kategorisinden alışveriş yapıldı. 1 | 12

E-ticaret alışverişlerinin en fazla gerçekleştiği İstanbul, Ankara ve İzmir'in ardından 2023 yılında alışverişe en yoğun ilgi gösteren şehirler Bursa, Kocaeli, Antalya, Konya ve Adana oldu. 2 | 12

En yoğun alışveriş pazartesi ve salı günleri gerçekleşirken, tüketiciler alışverişlerini özellikle akşam saatlerinde, 21.00 ile 22.00 arasında yapmayı tercih etti ve indirim dönemi olan Kasım ayı ve okula dönüş dönemini kampanyalarını içeren Eylül ve Ekim aylarında e-ticarete en yoğun ilgiyi gösterdi. 3 | 12