En çok satılan elektrikli otomobiller hangileri, zirve kimde? İşte çok satan elektrikli modeller...
2026 yılında Türkiye’de en çok tercih edilen elektrikli otomobiller belli oldu. İşte Nisan ayının Türkiye’de en çok satış yapan elektrikli marka ve modelleri...
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre Nisan ayında 16 bin 472 adet elektrikli otomobil satılırken, Ocak-Nisan döneminde toplam sayı 54 bin 892 adet oldu.
Nisan ayında elektrikli otomobil satışları yüzde 22,6 artış gösterdi.
Tamamen elektrikli otomobillerin Nisan ayında Pazar payı ise yüzde 20,50 oldu.
EN ÇOK ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATAN MARKALAR
Nisan ayında en çok elektrikli otomobil satan markaların zirvesinde iki modeliyle Togg yer aldı. Yılın ilk dört ayında da yine Togg ilk sırada yer aldı.