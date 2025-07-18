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En çok ve az konut satılan iller hangileri? Liste belli oldu

Emlakjet, kullanıcı davranışları, güncel piyasa dinamikleri ve anket sonuçlarına dayanan haziran 2025 gayrimenkul raporunu yayımladı. Rapora göre, Türkiye genelinde konut satışları haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,8 artarak 107 bin 723 oldu. Peki en çok ve en az konut hangi illerde satıldı? İşte detaylar...

En çok ve az konut satılan iller hangileri? Liste belli oldu - Sayfa 1

Şirketten yapılan açıklamaya göre raporda, Türkiye'deki yatırım eğilimleri ve gayrimenkul tercihlerinin hangi parametrelere göre şekillendiği analiz ediliyor.

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En çok ve az konut satılan iller hangileri? Liste belli oldu - Sayfa 2

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,8 artarak 107 bin 723 oldu.

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En çok ve az konut satılan iller hangileri? Liste belli oldu - Sayfa 3

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 17 bin 656 ile İstanbul, 9 bin 428 ile Ankara ve 5 bin 987 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 38 ile Ardahan, 62 ile Bayburt ve 81 ile Hakkari olarak gerçekleşti.

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En çok ve az konut satılan iller hangileri? Liste belli oldu - Sayfa 4

YABANCILAR HANGİ İLLERDE EV ALDI?

Yabancılara yapılan konut satışları haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 artarak bin 565 oldu. Haziranda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,5 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 603 ile Antalya, 521 ile İstanbul ve 128 ile Mersin oldu.

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