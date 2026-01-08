En değerli 100 banka açıklandı; ABD ve Çin öne çıktı, Türkiye'den tek banka listeye girdi
Companiesmarketcap verilerine göre piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük bankaları listelendi. Sıralama ABD ve Çin merkezli bankalar damga vururken Türkiye'den ise sadece bir banka listeye girebildi. İşte piyasa değeri bakımından en büyük bankalar
Bankacılık sektörü son yıllarda başta Türkiye olmak karlılık seviyelerini artırmış durumda. Bu da piyasa değerlerini doğrudan etkiliyor. Companiesmarketcap verilerine göre piyasa değerleri hiç olmadığı kadar yüksek. Listede ABD ve Çin merkezli bankalar yoğunlukta. Türkiye'den ise sadece bir banka sıralamada. İşte piyasa değeri bakımından en büyük 100 banka...
1 | 101