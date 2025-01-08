En düşük emekli aylığı 14 bin 469 TL oldu: Zamlı maaşlar hesaplara ne zaman yatacak?
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği en düşük emekli maaşı 2025 yılı itibarıyla 12 bin 500 liradan 14 bin 469 TL'ye çıkarıldı. Zamlı maaşların hesaplara geçmesi için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Peki, zamlı maaşları hesaplara ne zaman yatacak?
En düşük emekli maaşı, 12 bin 500 liradan 14 bin 669 liraya yükseltildi.
En düşük emekli maaşına 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 15,75'lik oranda zam yapılmış oldu.
Emekli maaşlarına, her yılın ocak ve temmuz aylarında 6 aylık enflasyon oranı doğrultusunda zam yapılıyor.
Bu zam oranı doğrudan kök maaşlara uygulanıyor.
Kök maaşı 10 bin lira olan bir emeklinin maaşı enflasyon zammı ile 11 bin 575 liraya yükseliyor. Kök maaşı zamma rağmen belirlenen en düşük maaşın altında kaldığı için emeklinin alacağı maaş 14 bin 669 liraya tamamlanıyor.