En düşük emekli aylığı 14 bin 469 TL oldu: Zamlı maaşlar hesaplara ne zaman yatacak?

Kök maaşı 10 bin lira olan bir emeklinin maaşı enflasyon zammı ile 11 bin 575 liraya yükseliyor. Kök maaşı zamma rağmen belirlenen en düşük maaşın altında kaldığı için emeklinin alacağı maaş 14 bin 669 liraya tamamlanıyor.