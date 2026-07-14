En düşük emekli aylığı için kritik gün: Taban maaş zammı komisyonda
Milyonlarca emeklinin beklediği maaş artışı için kritik süreç bugün başlıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük aylığının 23 bin 552 liraya yükseltilmesini öngören kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. 5,1 milyon kişiyi etkileyen düzenlemenin temmuz ayında yürürlüğe girmesi hedefleniyor. İşte düzenlemenin detayları...
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün emeklileri yakından ilgilendiren kritik bir düzenleme masaya yatırılıyor. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek kanun teklifiyle, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için uygulanan en düşük emekli aylığının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarılması hedefleniyor.
Yasalaşması halinde yaklaşık 5,1 milyon emekli ve hak sahibinin gelirinde artış yaşanacak. Bu düzenleme, özellikle taban maaş alan milyonlarca emeklinin alım gücünü desteklemeyi amaçlıyor.
TEMMUZ AYINA YETİŞTİRİLMESİ BEKLENİYOR
Komisyonun onay vermesi halinde teklif, kısa sürede Genel Kurul’a iletilerek yasalaştırılması planlanıyor. Yürürlüğe girdiği takdirde artışların temmuz ayı ödeme dönemine yetiştirilmesi bekleniyor.
ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?
Temmuz maaşı ödemelerinin takvimi de emekliler tarafından yakından takip ediliyor. SSK’dan emekli olanlar tahsis numaralarının son rakamına göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında maaşlarını alabilecek. Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri ise 25-28 Temmuz günlerinde yapılacak.