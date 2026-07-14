En düşük emekli aylığı için kritik gün: Taban maaş zammı komisyonda

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün emeklileri yakından ilgilendiren kritik bir düzenleme masaya yatırılıyor. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek kanun teklifiyle, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için uygulanan en düşük emekli aylığının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarılması hedefleniyor.