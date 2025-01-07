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  4. En düşük emekli aylığı ne zaman hesaplara yatacak? İşte SSK ve BAĞ-KUR ödeme takvimi

En düşük emekli aylığı ne zaman hesaplara yatacak? İşte SSK ve BAĞ-KUR ödeme takvimi

En düşük emekli maaşı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli maaşının 14 bin 469 TL'ye yükselttiğini açıkladı. Açıklamanın ardından zamlı emekli maaşlarının ne zaman hesaplara yatacağı merak ediliyor. Yasal düzenlemeler ayın 17'sine kadar tamamlanırsa SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını ocak ayında alabilecek. Peki yetişmezse ne olacak?

En düşük emekli aylığı ne zaman hesaplara yatacak? İşte SSK ve BAĞ-KUR ödeme takvimi - Sayfa 1

En düşük emekli aylığı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emekli aylığının yüzde 15,75 artırılarak 14 bin 469 liraya yükseltildiğini duyurdu.

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En düşük emekli aylığı ne zaman hesaplara yatacak? İşte SSK ve BAĞ-KUR ödeme takvimi - Sayfa 2

Bakan Işıkhan'ın açıklamasının ardından güncellenen emekli maaşı ödemelerinin ne zaman yapılacağı ise merak ediliyor.

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En düşük emekli aylığı ne zaman hesaplara yatacak? İşte SSK ve BAĞ-KUR ödeme takvimi - Sayfa 3

MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ

Memur ve memur emeklileri her ayın ilk haftasında, SSK, Bağ-Kur emeklisi ise ayın 17’si ile 26’sı arasında maaş alıyor.

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En düşük emekli aylığı ne zaman hesaplara yatacak? İşte SSK ve BAĞ-KUR ödeme takvimi - Sayfa 4

SSK, Bağ-Kur emeklisi emekli maaşlarını ayın 17'sinden itibaren aldığı için yasal prosedürlerin 17 Ocak'a kadar tamamlanması gerekiyor.

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