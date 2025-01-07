En düşük emekli aylığı ne zaman hesaplara yatacak? İşte SSK ve BAĞ-KUR ödeme takvimi
En düşük emekli maaşı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli maaşının 14 bin 469 TL'ye yükselttiğini açıkladı. Açıklamanın ardından zamlı emekli maaşlarının ne zaman hesaplara yatacağı merak ediliyor. Yasal düzenlemeler ayın 17'sine kadar tamamlanırsa SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını ocak ayında alabilecek. Peki yetişmezse ne olacak?
En düşük emekli aylığı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emekli aylığının yüzde 15,75 artırılarak 14 bin 469 liraya yükseltildiğini duyurdu.
Bakan Işıkhan'ın açıklamasının ardından güncellenen emekli maaşı ödemelerinin ne zaman yapılacağı ise merak ediliyor.
MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ
Memur ve memur emeklileri her ayın ilk haftasında, SSK, Bağ-Kur emeklisi ise ayın 17’si ile 26’sı arasında maaş alıyor.