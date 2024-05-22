Kulisler hareketlendi... En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak!

Hazine karşılıyor

Maaş zamlarının, kök aylıklara yapılmasından kaynaklanan fark Hazine tarafından karşılanıyor. Böylece 2000 ve sonrasında emekli olan, 5 bin 500 TL ile 8 bin TL arasında değişen kök aylık alan 7 milyon kişiye, en düşük emekli aylığı olan 10 bin lira ödenebilmesi için Hazine desteği sağlanıyor.