En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak! SGK Başuzmanı: Hazineden ek para çıkmayacak

Karakaş, kanun teklifine bakıldığında 10 bin lira olan taban maaşların 12 bin 500 liraya yükseleceğini hatırlatarak, geçmiş dönemlerde de 5 bin liradan 7 bin 500 liraya ve 7 bin 500 liradan yine 2 bin 500 liralık zamla 10 bin liraya çıkarıldığını söyledi.