En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak! SGK Başuzmanı: Hazineden ek para çıkmayacak
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya çıkarılması nedeniyle hazineden ek para çıkmayacağını belirterek, bunun maliyetinin yeni vergi paketinde bulunan kısa vadeli sigorta kolları prim oranının yüzde 2'den yüzde 2,25'e çıkarılması ile karşılanacağını söyledi.
AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından açıklanan vergi paketi Meclis Başkanlığına sunuldu. Güler, vergi paketine ilişkin yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya çıkarılacağını ve bunun maliyetinin yaklaşık 33 milyar 200 milyon lira olduğunu dile getirdi.
Öte yandan vergi paketinde kısa vadeli sigorta kolları prim oranının yüzde 2'den yüzde 2,25'e çıkarılması ve ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananların aynı iş yerinde Sosyal Güvenlik destek primine tabi çalışmaya devam etmeleri halinde işverenlere sağlanan 5 puanlık Sosyal Güvenlik destek priminin hazine tarafından ödenmesine yönelik uygulamanın sonlandırılması da yer aldı.
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, vergi paketindeki düzenlemeleri ve bunun en düşük emekli ücretine olan etkisini değerlendirdi.
Karakaş, kanun teklifine bakıldığında 10 bin lira olan taban maaşların 12 bin 500 liraya yükseleceğini hatırlatarak, geçmiş dönemlerde de 5 bin liradan 7 bin 500 liraya ve 7 bin 500 liradan yine 2 bin 500 liralık zamla 10 bin liraya çıkarıldığını söyledi.