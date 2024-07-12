En düşük emekli maaşı alanlar dikkat: Çalışma başlatıldı! Bu ay hesaplara yatacak mı?
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşına yapılacak olan artışa ilişkin çalışmalar sürüyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerini kapsayacak olan ek artış tutarının maaşların yatacağı tarihe kadar netleşmesi bekleniyor.
10 bin TL olan en düşük emekli maaşının yükseltilmesi için AK Parti'nin çalışma başlattığı belirtiliyor. En düşük emekli maaşının 12-13 bin lira seviyelerine yükseltileceği iddia ediliyor.
AK Parti'de en düşük emekli maaşına zam yapılması için toplantı kararı alınmıştı. Toplantının günü henüz belli değilken emeklilerin bekleyişi devam ediyor.
Emekliler temmuz ayı içinde alacakları maaşlara zammın yansıyıp yansımayacağını merak ederken SSK'lılar için maaş ödeme günü 17 Temmuz 2024 tarihinde başlayacak. hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre bu tarihe kadar karar alınmazsa farkların karar alındığında yatırılması bekleniyor.
EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ
Bağ-Kur, SSK tek bir kurum çatısı altında toplanmasına rağmen ödeme günleri, bağlı olunan kuruma göre değişiyor.