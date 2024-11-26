En düşük emekli maaşı artacak mı? Emekli zammı ne kadar olacak? İşte emekli maaş zammı senaryoları
Milyonlarca emeklinin gözü maaş zamlarına çevrildi. Emekliler 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Yılın ilk 4 ayında enflasyon yüzde 12,06 olarak hesaplandı. Kök aylığı, en düşük maaşın altında kalanlar zamdan etkilenmiyor. Peki en düşük emekli maaşı artacak mı? Emekli maaş zammı ne olacak? İşte detaylar...
Emekliler, 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Bu oran doğrudan kök aylıkları etkiliyor.
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Kök maaşı, 12 bin 500 liranın altında kalanların aylığı ise belirlenen rakama yani şu an için 12 bin 500 TL'ye tamamlanıyor.
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ŞU ANDA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?
En düşük emekli maaşı, temmuz ayı itibarıyla 12 bin 500 lira olarak belirlendi.
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