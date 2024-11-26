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En düşük emekli maaşı artacak mı? Emekli zammı ne kadar olacak? İşte emekli maaş zammı senaryoları

Milyonlarca emeklinin gözü maaş zamlarına çevrildi. Emekliler 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Yılın ilk 4 ayında enflasyon yüzde 12,06 olarak hesaplandı. Kök aylığı, en düşük maaşın altında kalanlar zamdan etkilenmiyor. Peki en düşük emekli maaşı artacak mı? Emekli maaş zammı ne olacak? İşte detaylar...

En düşük emekli maaşı artacak mı? Emekli zammı ne kadar olacak? İşte emekli maaş zammı senaryoları - Sayfa 1

Emekliler, 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Bu oran doğrudan kök aylıkları etkiliyor.

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En düşük emekli maaşı artacak mı? Emekli zammı ne kadar olacak? İşte emekli maaş zammı senaryoları - Sayfa 2

Kök maaşı, 12 bin 500 liranın altında kalanların aylığı ise belirlenen rakama yani şu an için 12 bin 500 TL'ye tamamlanıyor.

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En düşük emekli maaşı artacak mı? Emekli zammı ne kadar olacak? İşte emekli maaş zammı senaryoları - Sayfa 3

ŞU ANDA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

En düşük emekli maaşı, temmuz ayı itibarıyla 12 bin 500 lira olarak belirlendi.

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En düşük emekli maaşı artacak mı? Emekli zammı ne kadar olacak? İşte emekli maaş zammı senaryoları - Sayfa 4

KAÇ KİŞİ EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ALIYOR?

Güncel rakamlara göre 3 milyon 703 bin 180 kişi en düşük emekli maaşı alıyor.

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