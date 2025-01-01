En düşük emekli maaşı belli oluyor! Ekonomi Koordinasyon Kurulu emekli maaşlarına el atacak mı?

ARALIK AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANACAK

TÜİK, 3 Ocak Cuma günü saat 10.00'da Aralık ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Bu veriler, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yapılacak zammı belirleyecek ve 6 aylık enflasyon farkı, milyonlarca emeklinin maaşına yansıyacak. Memurlar ve memur emeklileri için ise yüzde 6’lık toplu sözleşme zammı ile birlikte, 6 aylık enflasyon farkı dikkate alınarak maaş artışı oranı hesaplanacak.