En düşük emekli maaşı belli oluyor! Ekonomi Koordinasyon Kurulu emekli maaşlarına el atacak mı?
Emekli maaşları ve SSK ile Bağ-Kur emeklileri için yapılacak düzenlemeler, milyonlarca kişinin ilgisini çekiyor. Emekliye yapılacak zam oranları, sadece 2 gün sonra 6 aylık enflasyon verilerine dayanarak belirlenecek. 2025 yılı için "Ne kadar emekli maaşı alırım?" sorusu yanıt buldu.
Emekli maaşlarına yapılacak zam, 16 milyon emeklinin gelirini artıracak. TÜİK, Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladığında, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yapılacak zammın oranı, 6 aylık enflasyon farkına dayanarak belirlenecek.
6 AYLIK ENFLASYON FARKI BELİRLEYECEK
Emekli maaşlarına yapılacak zam, 16 milyon emeklinin gelirini artıracak. TÜİK, Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladığında, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yapılacak zammın oranı, 6 aylık enflasyon farkına dayanarak belirlenecek.
ARALIK AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANACAK
TÜİK, 3 Ocak Cuma günü saat 10.00'da Aralık ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Bu veriler, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yapılacak zammı belirleyecek ve 6 aylık enflasyon farkı, milyonlarca emeklinin maaşına yansıyacak. Memurlar ve memur emeklileri için ise yüzde 6’lık toplu sözleşme zammı ile birlikte, 6 aylık enflasyon farkı dikkate alınarak maaş artışı oranı hesaplanacak.