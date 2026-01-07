En düşük emekli maaşı değişecek mi? Kök maaş hesabı da değişti: SSK ve Bağ-Kur'lular için yeni hesap
Emekli zammı, aralık ayı enflasyon oranının da belli olmasının ardından netleşti. 2026 yılında geçerli olacak en düşük emekli maaşı için yeni bir düzenleme yapılacağı öğrenildi. Açıklanan enflasyon rakamları ile kök maaş hesabı da değişti. Peki 2026 yılında SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar oldu? Kim ne kadar alacak? İşte zam tablosu...
Emekli zammı, aralık ayı aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli zammı netleşti. En düşük emekli maaşı için bu hafta yapılması planan toplantıda yeni bir düzenlemeye gidilecek.
6 AYLIK ENFLASYON NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu'na göre aralık ayında aylık enflasyon yüzde 0,87 oldu. Böylece milyonların maaş zamlarını belirleyen toplam enflasyon ve enflasyon farkı da ortaya çıktı. Piyasa beklentileri yıllık enflasyonun yüzde 30, yüzde 33 aralığında gelmesini yönündeydi. Yıllık enflasyon ise 30.89 oldu.
Toplam enflasyon: %12.19
5 aylık enflasyon farkı: %6,85
Toplu sözleşme zammı: %11
Kümülatif zam: %18,60
EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?
Emekli zammı için 6 aylık enflasyon göz önüne alındığında SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yüzde 12,19 zam alacağı netleşti.