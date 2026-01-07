En düşük emekli maaşı değişecek mi? Kök maaş hesabı da değişti: SSK ve Bağ-Kur'lular için yeni hesap

6 AYLIK ENFLASYON NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu'na göre aralık ayında aylık enflasyon yüzde 0,87 oldu. Böylece milyonların maaş zamlarını belirleyen toplam enflasyon ve enflasyon farkı da ortaya çıktı. Piyasa beklentileri yıllık enflasyonun yüzde 30, yüzde 33 aralığında gelmesini yönündeydi. Yıllık enflasyon ise 30.89 oldu.

Toplam enflasyon: %12.19

5 aylık enflasyon farkı: %6,85

Toplu sözleşme zammı: %11

Kümülatif zam: %18,60