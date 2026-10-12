En düşük emekli maaşı için 5 ayrı senaryo: Ocak zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşı ne kadar artacak?

Temmuz, ağustos ve eylül aylarında gerçekleşen enflasyonla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için üç aylık zam oranı yüzde 5,57 oldu. Yılın son üç ayına ait verilerin açıklanmasıyla kesinleşecek zam öncesinde, 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığının hesaplamalara göre 24 bin 864 TL’ye yükselmesi bekleniyor.