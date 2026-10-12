En düşük emekli maaşı için 5 ayrı senaryo: Ocak zammı ne kadar olacak?
2027 Ocak emekli zammı için gözler yılın son enflasyon verilerine çevrildi. Eylül ayı verilerinin açıklanmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam hesabında önemli bir aşama geride kaldı. Yıl sonu enflasyon tahminleri, en düşük emekli maaşının yeni dönemde ne kadar olacağına ilişkin beklentilere yön veriyor. İşte emekli maaşı zammına ilişkin son gelişmeler ve olası artış senaryoları.
Milyonlarca emeklinin gözü, 2027 yılının ocak ayında maaşlara yapılacak zam oranına çevrildi. TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileri doğrultusunda yılın ikinci yarısını kapsayan ilk üç aylık dönemin zam oranı netleşti. Yılın son üç ayına ait enflasyon rakamlarının açıklanması beklenirken, yıl sonu enflasyon tahminleri de emekli maaşlarına yapılacak artışa ilişkin hesaplamalarda belirleyici oluyor.
Temmuz ayında yapılan artışla 23 bin 552 TL'ye çıkarılan en düşük emekli maaşının, ocak ayında ne kadar olacağı gündemdeki yerini koruyor. Beş farklı enflasyon ihtimali üzerinden hazırlanan hesaplamalar, yeni dönemde emekli aylıklarının ulaşabileceği olası tutarlara ışık tutuyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, tüketici fiyatları eylül ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,84 yükseldi. Yıllık enflasyon yüzde 29,73 seviyesinde kaydedildi. TÜFE’deki artış, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 24,32’ye, 12 aylık ortalamalar esas alındığında ise yüzde 31,49’a ulaştı.
Emekli maaşı ne kadar artacak?
Temmuz, ağustos ve eylül aylarında gerçekleşen enflasyonla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için üç aylık zam oranı yüzde 5,57 oldu. Yılın son üç ayına ait verilerin açıklanmasıyla kesinleşecek zam öncesinde, 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığının hesaplamalara göre 24 bin 864 TL’ye yükselmesi bekleniyor.