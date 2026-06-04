En düşük emekli maaşı için kritik süreç: Zam oranları netleşiyor! İşte masadaki rakamlar
Emekliler, temmuz ayında maaşlara yansıyacak zam oranının kesinleşmesi için gözünü mayıs ve haziran enflasyon verilerine çevirdi. Mayıs ve haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte emeklilerin alacakları zam oranları netleşecek.
Emekliler, maaş artışlarını doğrudan etkileyecek mayıs ayı enflasyon verisine odaklandı. Mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, temmuz döneminde uygulanacak zam oranları da netleşmiş olacak.
SSK ve BAĞ-KUR emeklilerini ilgilendiren yılın ilk dört ayına ait enflasyon verilerine göre yüzde 14,64 oranındaki zam kesinleşmiş görünüyor.
Mayıs ve haziran aylarında eksi enflasyon açıklanmadığı sürece bu oran korunacak. Mayıs ayında enflasyonun yüzde 1,5’in altında, haziran’da ise benzer şekilde düşük seviyelerde gerçekleşmesi bekleniyor.