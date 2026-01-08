En düşük emekli maaşı için kritik toplantı: İşte SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlı maaş tablosu

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, aralık ayında aylık enflasyon yüzde 0,87 olarak gerçekleşti. Bu gelişmeyle birlikte milyonlarca kişinin maaş artışını belirleyecek toplam enflasyon ve enflasyon farkı da netleşti. Piyasada yıllık enflasyonun yüzde 30 ila 33 arasında gerçekleşmesi bekleniyordu; açıklanan oran ise yüzde 30,89 oldu.

6 aylık toplam enflasyon: %12,19

5 aylık enflasyon farkı: %6,85

Toplu sözleşme zammı: %11

Kümülatif zam oranı: %18,60