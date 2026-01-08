En düşük emekli maaşı için kritik toplantı: İşte SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlı maaş tablosu
Aralık ayı enflasyonunun belli olmasıyla milyonlarca memur ve emeklinin ocak zammı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiren en düşük maaş düzenlemesi için AK Parti grubunda toplantı yapıldı. Açıklanan enflasyon oranlarıyla birlikte kök maaş hesaplamalarında güncellemeye gidildi. Peki 2026 yılı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar oldu? İşte zamlı maaş tablosu…
Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından emekli zammı kesinleşti. 6 aylık enflasyon farkının netleşmesiyle birlikte 2026 yılı için SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yapılacak zam oranı da belli oldu. En düşük emekli aylığına yönelik düzenlemeler için AK Parti grubunda toplantı yapıldı.
6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, aralık ayında aylık enflasyon yüzde 0,87 olarak gerçekleşti. Bu gelişmeyle birlikte milyonlarca kişinin maaş artışını belirleyecek toplam enflasyon ve enflasyon farkı da netleşti. Piyasada yıllık enflasyonun yüzde 30 ila 33 arasında gerçekleşmesi bekleniyordu; açıklanan oran ise yüzde 30,89 oldu.
6 aylık toplam enflasyon: %12,19
5 aylık enflasyon farkı: %6,85
Toplu sözleşme zammı: %11
Kümülatif zam oranı: %18,60
EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?
Emekli maaşlarına yapılacak artışta 6 aylık enflasyon verileri esas alındı. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12,19 oranında zam yapılacak.