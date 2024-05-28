En düşük emekli maaşı için net rakam: 12 bin 500 TL olacak! Bayram ikramiyesi artacak mı?
Kök maaşı 10 bin TL'nin altında olan 3 milyon 601 bin 551 emekli bulunuyor. En düşük emekli maaşı için en net rakam verildi. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi artacak mı? İşte detaylar...
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’da düzenlenen “Büyük Emekliler Mitingi”nde en düşük emekli maaşının asgari ücrete endekslenmesi için bir kanun çıkarılmasını önermişti.
Habertürk'te yer alan habere göre bu yılı “Emekliler Yılı” ilan eden hükümet, bütçe imkân ve dengelerini de gözeterek en düşük emekli maaşını 12 bin 500 TL’ye çıkarmayı planlıyor. Emekli maaşlarına Temmuz ayında enflasyon farkı dışında herhangi bir artış yapılmayacak ancak en düşük emekli maaşlarında kök aylıklarında yasa ile bir düzenlemeye gidilecek.
Kök aylığı 10 bin liranın altında olan 3 milyon 601 bin 551 emekli bulunuyor. Bu emekliler ilk 6 ay içinde enflasyon farkı olan yüzde 25’lik artışı alsalar bile emekli maaşı yine de 12 bin 500 TL’ye ulaşmıyor. Hükümet, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak yüzde 25’lik artışı en düşük emekli maaşına da olduğu gibi yansıtacak. Yani 10 bin TL alan 3 milyon 601 bin 551 emekli, Temmuz ayından sonra 12 bin 500 TL alacak. Buna yeni emekli olacaklar da dahil…
Bu konuyla ilgili kanun teklifi 3 Temmuz’da enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte TBMM’ye sevk edilecek.