En düşük emekli maaşı için net rakam: 12 bin 500 TL olacak! Bayram ikramiyesi artacak mı?

Kök aylığı 10 bin liranın altında olan 3 milyon 601 bin 551 emekli bulunuyor. Bu emekliler ilk 6 ay içinde enflasyon farkı olan yüzde 25’lik artışı alsalar bile emekli maaşı yine de 12 bin 500 TL’ye ulaşmıyor. Hükümet, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak yüzde 25’lik artışı en düşük emekli maaşına da olduğu gibi yansıtacak. Yani 10 bin TL alan 3 milyon 601 bin 551 emekli, Temmuz ayından sonra 12 bin 500 TL alacak. Buna yeni emekli olacaklar da dahil…