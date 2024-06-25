En düşük emekli maaşı için rakam verildi... İşte meslek meslek olası yeni zamlı maaşlar
Temmuz zammının netleşmesine sayılı günler kaldı. 3 Temmuz’da Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilere verilecek 6 aylık enflasyon farkı netleşecek. Peki kim ne kadar zam alacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte meslek meslek olası yeni zamlı maaş listesi...
Milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı 3 Temmuz tarihine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı tüketici fiyatlarını açıklayacak. Kritik veri sonrası memur ve emeklilerin alacağı 6 aylık enflasyon farkı netleşecek. Peki SSK, Bağ-Kur, memur emeklileri ve memurlara refah payı verilecek mi? Tüm gruplar için zam oranı eşitlenecek mi? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Konuyla ilgili milliyet.com.tr’ye açıklamalarda bulunan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, şunları söyledi:
“Ocak ve Mayıs aylarında ilişkin enflasyon oranı belli oldu. Toplamda yüzde 22.72’lik enflasyon farkı çıktı. Haziran ayı enflasyonunun yüzde 2.50 ile yüzde 3 arasında gerçekleşmesini bekliyoruz. Bununla beraber 6 aylık enflasyon yüzde 25-26 arasında seyredecektir.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE NE KADAR ENFLASYON FARKI VERİLECEK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 25 ile yüzde 26’lık net enflasyon farkını almaya hak kazanacaklar ama memur emeklilerinin toplu sözleşmeden kaynaklı 5 puan kayıpları var. Ocak ayında yüzde 15 olan toplu sözleşme zammı Temmuz ayında yüzde 10 olarak belirlenmişti. O nedenle memur ve memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden 5 puan daha az zam farkı alacaklar.
Peki memur zammında kim ne kadar maaş alacak? İşte olası zamlı maaş tablosu...