En düşük emekli maaşı için rakam verildi... İşte meslek meslek olası yeni zamlı maaşlar

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE NE KADAR ENFLASYON FARKI VERİLECEK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 25 ile yüzde 26’lık net enflasyon farkını almaya hak kazanacaklar ama memur emeklilerinin toplu sözleşmeden kaynaklı 5 puan kayıpları var. Ocak ayında yüzde 15 olan toplu sözleşme zammı Temmuz ayında yüzde 10 olarak belirlenmişti. O nedenle memur ve memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden 5 puan daha az zam farkı alacaklar.