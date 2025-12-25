  1. Ekonomim
  4. En düşük emekli maaşı kaç lira olacak! Özgür Erdursun 2026 memur ve emekli maaşlarını hesapladı

2026 yılı asgari ücretinin 28 bin 75 lira olarak belirlenmesinin ardından gözler emekli maaşlarına çevrildi. Memur ve emeklinin zam oranı ne olacak? 2026 yılında en düşük emekli maaşı kaç lira olacak?

16 bin 881 lira alan en düşük emekli maaşının 2026'da ne kadar olacağı belirlenmesine günler kaldı. 

Milyonlarca emekli ve memur 2026 yılında maaşlara yapılacak zam oranın kesinleşmesi için Aralık enflasyon rakamlarını ve hükümetten gelecek açıklamaları bekliyor.

Maaş zamlarına ilişkin yaptığı açıklamalar ile dikkat çeken SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için beklenen zam oranlarına ilişkin hesaplamalar yaptı.

