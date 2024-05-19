En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Uzman isim rakam verdi
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Yaklaşık 16 milyon emekli bu sorunun cevabını merak ediyor. Yüksek enflasyon ve alım gücündeki düşüş, emeklilerin temmuz zammındaki refah payı beklentisini artırıyor. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Milyonlarca emeklinin dikkatleri Temmuz ayında yapılacak zam oranına çevrildi. TÜİK'in mayıs ve haziran aylarında açıklayacağı enflasyon rakamlarının ardından emeklilerin zammı netleşecek. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammında 4 aylık kesinleşen zam oranı yüzde 18.72 olarak belirlenirken, 6 aylık enflasyon beklentileri yüzde 25-26 arasında yer alıyor. Ancak, maaşlara refah payı eklenecek mi sorusu ise belirsizliğini koruyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsmail Sevinç, detaylarıyla konuyu açıkladı.
Sevinç, "Seçim sonrası emeklinin beklentisi de düştü, umudunu yitirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklama ise emeklileri hayal kırıklığına uğrattı. Temmuzda refah payı sorusuna, 'Temmuza daha var' yanıtı geldi. Bu açıklama, daha önceki açıklamalardan da yeni bir şey olmayacağının anlaşılmasına neden oldu."
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsmail Sevinç şu ifadeleri kullandı:
"Refah payı verilmesi şu anlamı taşıyor. Emekliler, temmuz ayında enflasyon farkıyla yüzde 25-26 bandında civarında zamma hak etmiş olacaksınız. Bunun üzerine yüzde 4-5 puan verilir mi? Aylıklarda ne kadar fark ediyor?"
"Örneğin siz 12 bin TL aylık alıyorsunuz, yüzde 25 ile 15 bin TL alacaksanız, refah payıyla 500-600 liralık ilave artış demek bu. Refah payı düşük oluyor, seyyanen zam beklentisi de az."