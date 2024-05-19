En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Uzman isim rakam verdi

Sevinç, "Seçim sonrası emeklinin beklentisi de düştü, umudunu yitirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklama ise emeklileri hayal kırıklığına uğrattı. Temmuzda refah payı sorusuna, 'Temmuza daha var' yanıtı geldi. Bu açıklama, daha önceki açıklamalardan da yeni bir şey olmayacağının anlaşılmasına neden oldu."