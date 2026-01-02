En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte emekli zammında kulislerde konuşulan 5 senaryo

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranına göre zam alıyor. Temmuz ayında yüzde 15,57 oranında zam alan emekliler için ikinci 6 aylık zam oranı TÜİK tarafından 5 Ocak'ta açıklanan verilerle belli olacak. 5 aylık enflasyon verilerine göre en düşük emekli maaşına en az yüzde 11,21 oranında zam yapılacağı kesinleşti.

Bu hesaplamaya göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 773 TL'ye çıkacak.