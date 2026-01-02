En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte emekli zammında kulislerde konuşulan 5 senaryo
Asgari ücrete yüzde 27 zam yapılarak 28 bin 75 TL olarak açıklanmasının ardından gözler SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranına çevrildi. Emeklilerin zammının belli olmasına artık sayılı günler kaldı, gözler 5 Ocak'ta... Bugüne kadar emekli zammında 4 ayrı hesaplama yapılırken, ekonomistlerin enflasyon beklentileri maaş tablosunu değiştirdi. İşte emekli zammı için kulislerde konuşulan 5 senaryo ve bu senaryolara göre en düşük emekli maaşı...
Emekli maaşlarına yapılacak zammın belli olmasına artık sayılı günler kaldı. Zam maratonu 5 Ocak'ta ayında açıklanacak 6 aylık TÜFE verileriyle son bulacak. 5 Ocak'ta SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin alacağı zam kesinleşecek. 16.881 TL olan en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı merak edilirken ekonomistlerin enflasyon tahmini zam hesaplamalarını sil baştan değiştirdi.
EMEKLİ MAAŞINA ZAM İÇİN YENİ ORAN
Kasım ayı enflasyon verileriyle 5 aylık zam oranı netleşti. Geriye ise sadece aralık ayı enflasyonu kaldı. Bugüne kadar 4 farklı senaryo masadayken, Anadolu Ajansı'nın anketine katılan 32 ekonomistin yıl sonu enflasyon tahminleri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam için yeni ipucu verdi.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranına göre zam alıyor. Temmuz ayında yüzde 15,57 oranında zam alan emekliler için ikinci 6 aylık zam oranı TÜİK tarafından 5 Ocak'ta açıklanan verilerle belli olacak. 5 aylık enflasyon verilerine göre en düşük emekli maaşına en az yüzde 11,21 oranında zam yapılacağı kesinleşti.
Bu hesaplamaya göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 773 TL'ye çıkacak.