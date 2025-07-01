En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakamlar

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Haziran ayı enflasyonunun yüzde 1.5 civarında gerçekleşmesi halinde 14 bin 469 TL olan en düşük emekli maaşının 16 bin 900 TL'ye ulaşabileceği belirtiliyor.