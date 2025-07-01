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  4. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakamlar

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakamlar

Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasına sayılı günler kala AK Parti, 14 bin 469 TL olan en düşük emekli maaşının artırılması için çalışmalara başladı. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı için hangi rakamlar konuşuluyor? İşte olası zam senaryoları...

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakamlar - Sayfa 1

Milyonlarca emekliyi doğrudan ilgilendiren en düşük emekli maaşı için düzenleme çalışmaları başladı.

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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakamlar - Sayfa 2

AK Parti, 14 bin 469 lira olan en düşük emekli maaşının artırılması için çalışma başlattıklarını açıkladı.

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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakamlar - Sayfa 3

Kulislerde en düşük emekli maaşı için 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon oranıyla oluşacak 6 aylık enflasyon ortalamasının baz alınacağı konuşuluyor. Son açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda 5 aylık kümülatif artış yüzde 15.09 seviyesinde.

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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakamlar - Sayfa 4

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Haziran ayı enflasyonunun yüzde 1.5 civarında gerçekleşmesi halinde 14 bin 469 TL olan en düşük emekli maaşının 16 bin 900 TL'ye ulaşabileceği belirtiliyor.

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