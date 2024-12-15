En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte kulislerinde konuşulan rakamlar...

Bütün bunları gördükten sonra en düşük emekli aylığı ile ilgili bir çalışma yapılacak. Bu rakam artırılacak ama ne kadar artırılacağına 3 Ocak’tan sonra karar verilecek. Çünkü mesela, 13 bin 500 olacaksa kaç kişiyi kapsayacak, bütçeye maliyeti ne veya 14 bin lira olacaksa kaç kişi etkilenecek, bütçeye yükü ne olacak? Birkaç alternatif masaya gelecek ve hesaplama yapılacak. Kesin olan şey, en düşük emekli aylığı artacak” diye konuştu.