En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte kulislerinde konuşulan rakamlar...
Türkiye’de 2 milyon emeklinin kök maaşı 10 bin 700 liranın altında. 3 milyon 718 bin emeklinin maaşı ise 12 bin 500 liraya tamamlanıyor. 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyon oranından sonra belli olacak emekli maaşları artışı ile birlikte en düşük emekli aylığıyla ilgili artışa da karar verilecek. AK Parti kulisleri ve hükûmette tartışılan öneriler arasında en fazla öne çıkanı en düşük emekli aylığının 13 bin 500 liranın altına düşmemesi...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile AK Parti’nin ekonomi kurmaylarının yapacağı çalışma ile en düşük emekli aylığında yapılacak artış, alternatifli olarak masaya yatırılacak.
Yapılacak artışın ‘Bütçeye maliyeti, kaç emekliyi kapsayacağı’ gibi başlıklarda bir etki analizi çıkarılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları son altı aylık enflasyon oranı referans alınarak hesaplanıyor. Bu doğrultuda emeklilere yüzde 15,5-16,5 arasında bir zam yapılacağı tahmin ediliyor. Ancak kök maaşı 10 bin 700 lira ve altına olanlar, ayrı bir düzenleme yapılmazsa, bu zamma rağmen yine 12 bin 500 lira almaya devam edecek.
ASGARİ ÜCRET VE ENFLASYON BEKLENECEK
AK Parti kaynakları ise en düşük emekli aylığının artırılacağını belirterek “Şu anda 3 milyon 718 bin emeklinin maaşı, 12 bin 500 liraya tamamlanıyor. Bu kişilerin 2 milyon 50 bininin maaşı, 10 bin 700 lira ve altında. Yani, maaşı 12 bin 450 lira olanın da maaşı 12 bin 500’e; 7.400 lira olanın da maaşı 12 bin 500’e tamamlanıyor. O sebeple öncelikle asgari ücret ne kadar artacak ona bakacağız, ardından 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyon oranı ile birlikte emeklilere yapılacak zamlar belli olacak.
Bütün bunları gördükten sonra en düşük emekli aylığı ile ilgili bir çalışma yapılacak. Bu rakam artırılacak ama ne kadar artırılacağına 3 Ocak’tan sonra karar verilecek. Çünkü mesela, 13 bin 500 olacaksa kaç kişiyi kapsayacak, bütçeye maliyeti ne veya 14 bin lira olacaksa kaç kişi etkilenecek, bütçeye yükü ne olacak? Birkaç alternatif masaya gelecek ve hesaplama yapılacak. Kesin olan şey, en düşük emekli aylığı artacak” diye konuştu.