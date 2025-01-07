En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte SSK-Bağkur emekli maaşı hesaplama tablosu...
Türkiye İstatistik Kurumu'nun aralık ayı enflasyon verisini açıklamasıyla 2025 emekli maaşı tablosu belli oldu. SSK Bağkur emekli zammı için ortaya çıkan oran yüzde 15,75 olarak gerçekleşti. SSK ve BAĞKUR emeklisi ile memur emeklisi arasındaki yüzde 4,2'lik fark kapanacak mı? En düşük emekli maaşı için ön plana çıkan rakam hangisi? İşte konuya ilişkin detaylar...
SSK BAĞKUR emeklisi ile memur emeklisinin aylardır heyecanla beklediği enflasyon farkı belli oldu. Milyonların cebine girecek emekli zammı ortaya çıktı. 4a, 4b, 4c emekli maaşı için yeni hesap yapılırken taban aylıklarla ilgili düzenleme yakından takip ediliyor. En düşük emekli maaşı için gözler bugün yapılacak kabine toplantısına çevrildi.
İşte tüm Türkiye'yi ilgilendiren maaş tablosu…
OCAK VE TEMMUZDA MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI NE KADAR OLDU?
Memur maaşları ocak ve temmuz aylarından yılda iki kez enflasyon rakamlarına göre hesaplanarak maaşlara yansıtılır. Memurlara enflasyonla beraber toplu sözleşmeden doğan fark da ödeniyor.
Ocak 2024'te toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla beraber memur ve memur emeklilerinin aylıkları yüzde 49,25 oldu. Memurlardaki bu yüzde 49,25'lik oranın yüzde 15'lik kısmı ocak zammı olurken yüzde 29,78'de enflasyon farkından gelen artış şeklinde gerçekleşti. Temmuz 2024'te, yüzde 8,46 enflasyon farkına ek olarak yüzde 10 toplu sözleşme zammıyla memur maaşları yüzde 19,31 artırıldı.