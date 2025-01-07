En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte SSK-Bağkur emekli maaşı hesaplama tablosu...

OCAK VE TEMMUZDA MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Memur maaşları ocak ve temmuz aylarından yılda iki kez enflasyon rakamlarına göre hesaplanarak maaşlara yansıtılır. Memurlara enflasyonla beraber toplu sözleşmeden doğan fark da ödeniyor.