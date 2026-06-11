En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kim ne kadar zam alacak? Refah payı verilecek mi?
Milyonlarca emekli temmuz ayında maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kim ne kadar zam alacak? Zamma refah payı da eklenecek mi? İşte detaylar...
Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi, Kurban Bayramı öncesinde ödenen maaş ve ikramiye ile birlikte “çifte ödeme” rahatlamasının ardından gözünü Temmuz ayında yapılacak zam oranına çevirdi. Mayıs enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte 5 aylık zam farkı netleşirken, geriye yalnızca tek bir veri kaldı. Zam dönemine yaklaşılırken, 20.000 TL taban maaş alan emekliler için olası artış senaryoları da netleşmeye başladı.
5 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ
5 aylık enflasyon verileri doğrultusunda memur ve memur emeklileri için oluşan enflasyon farkı netleşiyor.
Ocak–mayıs döneminde oluşan %16,6'lık enflasyon sonrası memurlar için %5,05 enflasyon farkı oluştu. Toplu sözleşme zammıyla birlikte temmuz ayı için toplam artış oranı şimdiden yaklaşık %12,41 seviyesine ulaştı.
5 AYLIK KAMÜLATİF ZAM HESAPLAMASI
5 Aylık Enflasyon: %16,6
5 Aylık Enflasyon Farkı: %5,05
Toplu Sözleşme Zam Oranı: 7
Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: %12,4
NE KADAR ZAM YAPILACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi, emekli maaşlarına yapılacak zam oranına ilişkin önemli sinyaller veriyor. Mayıs ayı anketine göre ekonomistler, haziran enflasyonunun yüzde 1,52 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyor. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde, 6 aylık enflasyonun yüzde 18,38’e yükselmesi bekleniyor. Enflasyon farkının yüzde 6,65’e ulaşabileceği hesaplanırken, memur ve memur emeklileri için toplam maaş artış oranının yüzde 14,11 seviyesine çıkacağı öngörülüyor.