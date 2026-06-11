En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kim ne kadar zam alacak? Refah payı verilecek mi?

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi, Kurban Bayramı öncesinde ödenen maaş ve ikramiye ile birlikte “çifte ödeme” rahatlamasının ardından gözünü Temmuz ayında yapılacak zam oranına çevirdi. Mayıs enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte 5 aylık zam farkı netleşirken, geriye yalnızca tek bir veri kaldı. Zam dönemine yaklaşılırken, 20.000 TL taban maaş alan emekliler için olası artış senaryoları da netleşmeye başladı.