En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Seçenekler ikiye indi, Bakan Şimşek o rakamı onayladı iddiası
En düşük emekli maaşına yapılacak zam merak ediliyor, kulislerde masadaki seçeneklerin 2'ye indiği konuşuluyor. Bakan Şimşek'in iki seçenekten birine onay verdiği iddia ediliyor. Son kararı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.
Emeklilere 6 aylık enflasyon rakamlarına göre yüzde 24,73 oranında zam yapılacak. Ancak bu orana göre kök maaşı 8 bin TL ve altında olanlar hiç zam alamıyor. Bu durum üzerine harekete geçen hükümet, en düşük emekli maaşını artırmak için harekete geçti.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında çalışmalar devam ediyor. Milyonlar açıklanacak kararı merakla beklerken, AK Parti'den konu hakkında açıklama geldi.
EMEKLİ ZAMMI HAFTA BAŞINDA AÇIKLANACAK
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, zam için önümüzdeki haftayı işaret etti. Güler "Henüz çalışma tamamlanmadı. Önümüzdeki hafta başında açıklarız" dedi.
MASADAKİ RAKAM İKİYE İNDİ
Emekli zammında 11.500-12.000-.12.500 TL gibi 3 farklı rakamın masada olduğu konuşulurken, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, masadaki seçeneğin ikiye indirildiğini söyledi.