En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Seçenekler ikiye indi, Bakan Şimşek o rakamı onayladı iddiası

Emeklilere 6 aylık enflasyon rakamlarına göre yüzde 24,73 oranında zam yapılacak. Ancak bu orana göre kök maaşı 8 bin TL ve altında olanlar hiç zam alamıyor. Bu durum üzerine harekete geçen hükümet, en düşük emekli maaşını artırmak için harekete geçti.