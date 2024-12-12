En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SGK Başuzmanı İsa Karakaş rakam verdi

"Yıl sonu enflasyonu en az yüzde 45'i bulabilir. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için öngörüm en az yüzde 16-17 civarında bir zam söz konusu olacak. Memur ve memur emeklilerinde durum ise son derece vahim. Toplu sözleşmeden doğan bir mağduriyet var. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 16-17 civarında bir zam söz konusuyken, memur ve memur emeklileri için maksimum yüzde 11-12 civarında bir zam söz konusu olacak. Memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 5 daha az zam alacak. Böylece enflasyona ezilmiş olacaklar."