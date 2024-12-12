En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SGK Başuzmanı İsa Karakaş rakam verdi
Memur ve emekli zammı için geri sayım başladı. Milyonlar maaşlarına yapılacak zammı merak ediyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ile ilgili tahminini paylaştı. Karakaş, en düşük emekli maaşıyla ilgili de rakam verdi.
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, memur ve emekli zammıyla ilgili tahminlerini paylaştı. Türkiye Gazetesi'nin YouTube kanalında soruları yanıtlayan Karakaş, emekli ve memur zammıyla ilgili merak edilenleri anlattı.
"MEMUR EMEKLİLERİ YÜZDE 5 DAHA AZ ZAM ALACAK"
Merkez Bankası'nın yüzde 44'lük yıl sonu enflasyon tahmininin büyük ihtimalle tutmayacağını belirten Karakaş, şunları söyledi:
"Yıl sonu enflasyonu en az yüzde 45'i bulabilir. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için öngörüm en az yüzde 16-17 civarında bir zam söz konusu olacak. Memur ve memur emeklilerinde durum ise son derece vahim. Toplu sözleşmeden doğan bir mağduriyet var. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 16-17 civarında bir zam söz konusuyken, memur ve memur emeklileri için maksimum yüzde 11-12 civarında bir zam söz konusu olacak. Memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 5 daha az zam alacak. Böylece enflasyona ezilmiş olacaklar."