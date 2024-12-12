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  4. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SGK Başuzmanı İsa Karakaş rakam verdi

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SGK Başuzmanı İsa Karakaş rakam verdi

Memur ve emekli zammı için geri sayım başladı. Milyonlar maaşlarına yapılacak zammı merak ediyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ile ilgili tahminini paylaştı. Karakaş, en düşük emekli maaşıyla ilgili de rakam verdi.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SGK Başuzmanı İsa Karakaş rakam verdi - Sayfa 1

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, memur ve emekli zammıyla ilgili tahminlerini paylaştı. Türkiye Gazetesi'nin YouTube kanalında soruları yanıtlayan Karakaş, emekli ve memur zammıyla ilgili merak edilenleri anlattı.

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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SGK Başuzmanı İsa Karakaş rakam verdi - Sayfa 2

"MEMUR EMEKLİLERİ YÜZDE 5 DAHA AZ ZAM ALACAK"

Merkez Bankası'nın yüzde 44'lük yıl sonu enflasyon tahmininin büyük ihtimalle tutmayacağını belirten Karakaş, şunları söyledi:

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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SGK Başuzmanı İsa Karakaş rakam verdi - Sayfa 3

"Yıl sonu enflasyonu en az yüzde 45'i bulabilir. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için öngörüm en az yüzde 16-17 civarında bir zam söz konusu olacak. Memur ve memur emeklilerinde durum ise son derece vahim. Toplu sözleşmeden doğan bir mağduriyet var. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 16-17 civarında bir zam söz konusuyken, memur ve memur emeklileri için maksimum yüzde 11-12 civarında bir zam söz konusu olacak. Memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 5 daha az zam alacak. Böylece enflasyona ezilmiş olacaklar."

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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SGK Başuzmanı İsa Karakaş rakam verdi - Sayfa 4

Karakaş, sözlerine şöyle devam etti:
"Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24.73 oranında zam aldı. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 19.31 idi. Dolayısıyla memur emeklileri, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri temmuz ayında yüzde 4.99 oranında enflasyona ezdirildi. Bunu matematik söylüyor."

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