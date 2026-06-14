En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Uzman isimden kuruşu kuruşuna yeni zam tablosu
Temmuz ayında maaşlara yansıyacak enflasyon farkı netleşmeye başlarken, memur ve işçi emeklileri arasındaki yaklaşık 4 puanlık zam farkı tartışma konusu oldu. Sosyal Güvenlik uzmanı İsa Karakaş, temmuz ayında yapılacak maaş güncellemelerine ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu. Peki seyyanen zam yapılacak mı, emekli maaşlarında eşitleme formülü devreye girer mi? İşte milyonlarca vatandaşın merak ettiği temmuz zammı için kulislerde konuşulan senaryolar ve maaşlara yansıyacak olası rakamlar...
Sosyal Güvenlik uzmanı İsa Karakaş, temmuz ayında yapılacak maaş düzenlemelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karakaş, mevcut enflasyon verileri dikkate alındığında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık yüzde 18, memur ve memur emeklileri için ise yaklaşık yüzde 14 oranında artış beklendiğini ifade etti.
Milyonlarca emekli ve memurun gözü temmuz ayında yapılacak maaş zamlarına çevrilirken, Karakaş mayıs ayı enflasyon verileri sonrası oluşan tabloyu değerlendirerek olası artış oranlarına dikkat çekti.
Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte zam hesaplarının büyük ölçüde netleştiğini belirten Karakaş, "Açıklanan enflasyon verileriyle birlikte tüm SSK ve Bağ-Kur emeklerinin yüzde 16,60’lık güncelleme kesinleşmiş bulmakta.
Memur ve memur emeklisine yapılacak olan güncelleme ise bu rakamın altında olacak. Zira toplu sözleşme söz konusu. Yüzde 11’i aşan fark ve yüzde 7’lik ilave ile birlikte hesapladığımız zaman bugün itibariyle tüm memur emekleri ve memurlara yüzde 12,40’lık bir güncelleme kesinleşmiş bulunmakta.