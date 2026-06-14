En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Uzman isimden kuruşu kuruşuna yeni zam tablosu

Memur ve memur emeklisine yapılacak olan güncelleme ise bu rakamın altında olacak. Zira toplu sözleşme söz konusu. Yüzde 11’i aşan fark ve yüzde 7’lik ilave ile birlikte hesapladığımız zaman bugün itibariyle tüm memur emekleri ve memurlara yüzde 12,40’lık bir güncelleme kesinleşmiş bulunmakta.