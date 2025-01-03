En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? İşte yanıtı...
2024 yılı aralık ayı enflasyonu açıklandı, 2025 yılı en düşük emekli aylığı belli oldu. Eğer refah payı eklenmezse en düşük kademeden emekli olan SGK ve Bağ-Kur emeklileri bu maaşları alacak.
Yılın son enflasyon rakamı 2025'te emeklilerin alacağı en düşük maaşın da belli olmasına neden oldu.
2024 Aralık enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından 2025 en düşük emekli maaşı da belli oldu.
Buna göre; şu ana kadar garantilenen en düşük emekli aylığı yüzde 15.75 zamlı olacak. Bu da en düşük emekli aylığının 2025 yılı için 14 bin 468.75 TL olması anlamına geliyor.