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  4. En düşük emekli maaşı ne olacak? Ne zaman açıklanacak? 17 Temmuz detayı... İşte masadaki 3 formül

En düşük emekli maaşı ne olacak? Ne zaman açıklanacak? 17 Temmuz detayı... İşte masadaki 3 formül

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı ve milyonlarca memur ile emeklinin maaş zamları belli oldu. Peki, en düşük emekli maaşı 2024 yılı için ne kadar olacak, en düşük emekli maaşı için düzenleme yapılacak mı? En düşü emekli maaşı ne zaman açıklanacak? İşte uzmanlara göre masadaki 3 formül...

En düşük emekli maaşı ne olacak? Ne zaman açıklanacak? 17 Temmuz detayı... İşte masadaki 3 formül - Sayfa 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Bu verilere göre, milyonlarca memur ve emeklinin maaş zam oranları belirlendi.

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En düşük emekli maaşı ne olacak? Ne zaman açıklanacak? 17 Temmuz detayı... İşte masadaki 3 formül - Sayfa 2

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24.73, memur ve memur emeklileri ise yüzde 19.31 oranında zam alacak.

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En düşük emekli maaşı ne olacak? Ne zaman açıklanacak? 17 Temmuz detayı... İşte masadaki 3 formül - Sayfa 3

Milyonlarca memur ve emekli için merakla beklenen zam oranlarının açıklanmasıyla en düşük emekli maaşının ne kadar olacağına dair tartışmalar da başladı.

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En düşük emekli maaşı ne olacak? Ne zaman açıklanacak? 17 Temmuz detayı... İşte masadaki 3 formül - Sayfa 4

Ayrıca en düşük emekli maaşı için 3 formül gündemde. Peki, hangi formül öne çıkıyor? En düşük emekli maaşı 2024 yılı için ne kadar olacak, en düşük emekli maaşı ne zaman açıklanacak?

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