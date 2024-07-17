En düşük emekli maaşı olan 12 bin 500 TL kimleri etkileyecek?
En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye çıkarıldı. Peki en düşük emekli maaşı olan 12 bin 500 TL kimleri etkileyecek? İşte detaylar...
En düşük emekli aylığı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkartıldı. Zammın bütçeye 6 aylık maliyeti 33,2 milyar lira olacak. Maaş zammına karşılık aynı işyerinde çalışmaya devam eden EYT'liler için sağlanan 5 puanlık prim indirimi sona erdirilirken, kısa vadeli sigorta kolları priminde 0,25 puanlık artış yapılacak. Bu iki düzenlemeden elde edilecek gelir maaş zammının maliyetinin yaklaşık 3'te 2'sini karşılayacak.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bu düzenlemeden etkilenecek kişi sayısının 3 milyon 703 bin 788 olduğunu belirterek, en düşük emekli aylığındaki artışın 2024’ün kalan 6 aylık döneminde bütçeye maliyetinin 33,2 milyar lira olduğunu söyledi.
TEMMUZ AYINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK
Zamlı en düşük emekli aylığı temmuz ayından itibaren geçerli olacak. Teklif önce TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda, ardından Genel Kurul’da görüşülecek. Görüşmelerin tamamlanmasının gelecek haftayı bulması bekleniyor. SSK emeklilerinin aylıkları her ayın 17 – 26’sı arasında, BAĞ –KUR emeklilerinin aylıkları ise 25 – 28’i arasında ödeniyor. SSK’lıların temmuz ayı emekli aylığı ödemeleri bugün başlıyor. Kanun teklifi yasalaşıp yürürlüğe girinceye kadar emeklilerin çoğu temmuz ayı maaşlarını almış olacaklar.
Teklifin yürürlük maddesinde yer alan düzenleme uyarınca 12.500 TL olarak belirlenen yeni en düşük emekli aylığı temmuz ayından geçerli olacak.
Teklif yasalaştıktan sonra yeni düzenlemeden etkilenen emeklilere maaş farkı ödenecek.