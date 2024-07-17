En düşük emekli maaşı olan 12 bin 500 TL kimleri etkileyecek?

En düşük emekli aylığı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkartıldı. Zammın bütçeye 6 aylık maliyeti 33,2 milyar lira olacak. Maaş zammına karşılık aynı işyerinde çalışmaya devam eden EYT'liler için sağlanan 5 puanlık prim indirimi sona erdirilirken, kısa vadeli sigorta kolları priminde 0,25 puanlık artış yapılacak. Bu iki düzenlemeden elde edilecek gelir maaş zammının maliyetinin yaklaşık 3'te 2'sini karşılayacak.