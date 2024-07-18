En düşük emekli maaşı zammıyla 2 ücret değişti! Kim ne kadar ödeme alacak? İşte yeni hesap

Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, şunları söyledi:

“En düşük emekli maaşına enflasyon oranında artış yapıldı. Biz zaten taban aylığın 12 bin 500 TL ile 13 bin TL aralığına yükseltilmesini bekliyorduk. Her ne kadar emeklilerin yüksek beklentisi olsa dahi kök maaşı çok düşük olan emeklileri değerlendirdiğimizde yerinde bir artış diyebiliriz.