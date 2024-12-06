En düşük emekli maaşına seyyanen zam yapılacak mı? AK Partili vekiller toplantıda ne anlattı?

Yılmaz, asgari ücretle ilgili olarak da “Asgari ücret sadece kamu ile ilgili bir durum söz konusu değil. 3’lü bir mekanizma var. Ben şunun altını çizmek istiyorum; asgari ücret adı üstünde asgaridir, yani bundan daha altı olmaz. Önemli olan da bu çizgidir. 2023’ten yüzde 100’den fazla bir zam yapıldı. 2024’te de yaklaşık yüzde 50 civarında zam yapıldı. En az bunlar kadar da önemli olan bir kararla, asgari ücreti vergi haricinde tuttuk. Ücret belirlenirken bir denge aranacaktır. Şimdiden bir rakam ifade etmek doğru olmaz” ifadelerini kullandı.