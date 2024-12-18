En düşük emekli maaşına SGK Uzmanı, 500 TL daha ekledi: İşte emeklilerin yeni zamlı maaşları
En düşük emekli maaşının ne kadar olacağıyla ilgili günler kala Ankara kulislerinde bir rakam konuşulmaya başlandı. En düşük emekli maaşı için rakam veren Sosyal Güvenlik Uzmanı Erdursun; SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin maaş zamlarını da açıkladı. Erdursun, emekliler için refah payı zammı da beklediğini söyledi.
En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı, emekli maaşlarına yapılacak zam oranları ve 2025 yılında memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı maaş tutarları milyonlarca kişinin merak konusu oldu. Yeni yıl yaklaşırken, zam oranlarına dair beklentiler artarken, Ankara kulislerinde dolaşan rakamlar gündeme damgasını vurdu.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 2025’te en düşük emekli maaşıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulunurken, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin yeni maaşlarına ilişkin tahminlerini de paylaştı.
Katıldığı canlı yayında soruları yanıtlayan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun’a, “Ankara kulislerinde bir rakam konuşuluyor: En düşük emekli maaşı 14 bin 500 TL olacak deniliyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?” sorusu yöneltildi.
Erdursun, bu soruya şu şekilde cevap verdi: