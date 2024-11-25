En düşük emekli maaşına yüzde 70’i aşan düzenleme: '0' zamma karşı sabitleme formülü!
Ocak 2025’te emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranına göre yeniden belirlenecek. En düşük emekli maaşı düzenlemesi kapsamında, Hazine desteğinin yüzde 70’i aşması bekleniyor. Ekonomist Muhammet Bayram, kök maaşların en düşük maaşa sabitlenmesinin, emekliler arasındaki eşitsizlikleri ortadan kaldırabileceğini belirtti. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
2025 yılında emekli maaşlarına yapılacak zam, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmek açısından kritik bir rol oynayacak. Ancak yükselen yaşam maliyetleri, zam oranının yeterli olup olmayacağı konusunda soru işaretleri yaratıyor. 6 aylık enflasyon oranı esas alınarak belirlenecek zam oranının, gerçek hayat pahalılığı karşısında yetersiz kalabileceği ifade ediliyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Zam oranlarıyla ilgili hangi rakamlar öne çıkıyor?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının netleşmesi için Kasım ve Aralık ayı enflasyon verileri bekleniyor. Şu ana kadar açıklanan 4 aylık enflasyon oranı yüzde 12,06 oldu ve bu artış emekliler için garanti edildi. Merkez Bankası'nın Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Kasım ayında enflasyonun yüzde 2,01, Aralık ayında ise yüzde 1,67 olması bekleniyor. Bu tahminlere göre, 6 aylık enflasyon oranı yüzde 16,22 olarak hesaplanabilir ve bu oran emekli maaşlarına zam olarak yansıyabilir.
Bu sonuç ile SSK 2000 öncesi emekli maaşı alanların aylıkları 14.178 TL’den 16.477 TL’ye yükselecek. 2000 sonrası emekli maaşları da 8.789 TL’de 10.214 TL’ye çıkacak. Bağ-Kur esnaf emeklisinin aylığı 12.695 TL’den 14.754 TL’ye, Bağ-Kur Tarım emeklisinin ise 10.089 TL’den 11.725 TL’ye ulaşacak.
Emekli kök maaşı 10.756 TL’nin altında olan milyonlarca kişi, yüzde 16,22 oranında zam yapılsa bile maaşları en düşük emekli maaşı olan 12.500 TL’yi geçemeyeceği için herhangi bir artış alamayacak. Bu durumun önüne geçmek için hükümetin en düşük emekli maaşı ile ilgili yeni bir düzenleme yapması bekleniyor. Bu kapsamda milyonlarca emekli için refah payı uygulaması devreye alınarak maaşlarda iyileştirme yapılması planlanıyor.