En düşük emekli maaşına yüzde 70’i aşan düzenleme: '0' zamma karşı sabitleme formülü!

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının netleşmesi için Kasım ve Aralık ayı enflasyon verileri bekleniyor. Şu ana kadar açıklanan 4 aylık enflasyon oranı yüzde 12,06 oldu ve bu artış emekliler için garanti edildi. Merkez Bankası'nın Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Kasım ayında enflasyonun yüzde 2,01, Aralık ayında ise yüzde 1,67 olması bekleniyor. Bu tahminlere göre, 6 aylık enflasyon oranı yüzde 16,22 olarak hesaplanabilir ve bu oran emekli maaşlarına zam olarak yansıyabilir.