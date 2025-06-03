En düşük emekli maaşına zam gelecek mi? Zam yapılırsa yeni en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Peki en düşük emekli maaşına zam gelecek mi? En düşük emekli maaşı için hesaplamalar başladı.
Türkiye'de milyonlarca emekliyi ilgilendiren mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. Yılda iki defa enflasyon oranına göre zam alan emekliler için önemli olan enflasyon verisi, en düşük emekli maaşı alanları da yakından ilgilendiriyor.
En düşük emekli maaşına zam yapılmasına ilişkin kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan veriyor.
12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı 14 bin 469 liraya çıkmıştı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NASIL BELİRLENİYOR?
En düşük emekli maaşına zam yapılması için Meclis'ten kanununun geçmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla birlikte Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.