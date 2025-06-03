En düşük emekli maaşına zam gelecek mi? Zam yapılırsa yeni en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

5 AYLIK FARKA GÖRE NE KADAR ZAM YAPILABİLİR?

Peki en düşük emekli maaşına zam yapılması halinde zam oranı ne kadar olur? NTV'de yer alan habere göre resmi olmayan 5 aylık enflasyon verilerine bakılarak hesaplama yapıldığında en düşük emekli maaşına yüzde 15.09 oranında zam yapılabilir.