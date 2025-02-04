En düşük emekli maaşında fark ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte tarihler!

Emekliye zam yüzde 15,75 olarak belirlenmişti. SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşları Ocak ayının 17’si ile 28’i arasında hesaplara geçti. Ancak emekli maaşı 12.500 TL olanlar ise en düşük emekli maaşı düzenlemesi için Resmi Gazete kararını bekliyordu. 14.469 TL taban maaşı Resmi Gazete’den duyuruldu.