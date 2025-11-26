En düşük emekli maaşında hangi rakam öne çıkıyor? İşte masadaki 3 senaryo
Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli, açıklanacak enflasyon verisine ve buna bağlı olarak belirlenecek zam oranına odaklandı. Zam oranının netleşmesiyle birlikte en düşük emekli maaşının hangi seviyeye yükseleceği de merak ediliyor. Peki, emekli maaşlarına dair gündemde hangi rakamlar var? Taban maaş uygulaması nedir? İşte detaylar...
Emeklilerin hesaplanan maaşı ne olursa olsun, devlet tarafından belirlenen en düşük maaşın altında ödeme yapılmıyor. Bu tutar, düşük gelirli milyonlarca emekli için tamamlayıcı bir destek olarak önemli bir güvence sağlıyor.
4 MİLYON EMEKLİYİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR
Yaklaşık 4 milyon emekliyi kapsayan ve pandemi döneminde başlatılıp kalıcı hale getirilen düzenleme ile taban maaş desteği sağlanıyor.
Söz konusu destek, her zam dönemi olan Ocak ve Temmuz aylarında hükümet tarafından yeniden belirleniyor. Son güncelleme Temmuz ayında yapıldı ve en düşük maaş 16.881 TL olarak uygulanmaya başladı.