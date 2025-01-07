En düşük emekli maaşında rakam belli oldu! Ek zam verilir mi? Prof. Dr. Cem Kılıç değerlendirdi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan en düşük emekli maaşı için belirlenen rakamı açıkladı. Bakan Işıkhan, en düşük emekli maaşı için TBMM’ye gelecek olan rakamı 14 bin 469 lira olarak açıkladı. Peki, Refah payının önü kapandı mı? Emekli maaşına ek zam verilir mi? TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç emekliye yapılan zammı ve refah payı ile ilgili beklentileri değerlendirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan en düşük SSK ve Bağkur emekli aylığını 6 aylık TÜFE oranında yüzde 15,75 artışla 14 bin 469 liraya yükseltme kararını aldıklarını açıkladı. En düşük emekli aylığına yapılan zammı, ek zam beklentilerini TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç NTV’ye değerlendirdi.
Emekliye ek zam verilir mi?
Kılıç, “En düşük emekli aylığının enflasyon oranında yüzde 15,75 artışla verileceği ifade edildi. Bu işin bir de Meclis safhası var. Muhtemelen bu konuda bir kanun teklifi bu hafta AK Parti grubunca verilecek ve TBMM Genel Kurulu’na gelecektir.
Daha da artar mı bilemiyoruz. Bunu Meclis iradesi karar verecek. Biz daha önce 15 bin lira civarında olacağını söylemiştik.
Ama Bakanlık bugün yaptığı açıklama ile diğer SSK ve Bağkur emeklilerinde olduğu gibi son 6 aylık enflasyonu dikkate alarak yüzde 15,75 olarak belirledi. Bunun bu şekilde belirlenmesiyle bazı aylıkların taban aylığın altında kalabileceği endişesi ortadan kalkmış oldu. Temmuz ayına kadar bundan sonra 14 bin 469 lira olarak uygulanacaktır” dedi.