En düşük emekli maaşında rakam belli oldu! Ek zam verilir mi? Prof. Dr. Cem Kılıç değerlendirdi

Ama Bakanlık bugün yaptığı açıklama ile diğer SSK ve Bağkur emeklilerinde olduğu gibi son 6 aylık enflasyonu dikkate alarak yüzde 15,75 olarak belirledi. Bunun bu şekilde belirlenmesiyle bazı aylıkların taban aylığın altında kalabileceği endişesi ortadan kalkmış oldu. Temmuz ayına kadar bundan sonra 14 bin 469 lira olarak uygulanacaktır” dedi.