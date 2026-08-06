En düşük faizli konut kredisi hangi bankada? İşte 2 milyon TL'nin aylık taksiti ve geri ödemesi
Ev sahibi olmak veya gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler, ağustos ayında bankaların sunduğu güncel konut kredisi faiz oranlarını araştırıyor. Konut kredisi kullanmayı planlayan vatandaşlar, “En düşük konut kredisi faiz oranını hangi banka sunuyor?”, “2 milyon TL konut kredisinin aylık taksiti ne kadar?” sorularına yanıt arıyor. Kamu ve özel bankaların güncel konut kredisi faiz oranları, aylık taksit tutarları ve 120 ay vadeli ödeme planları belli oldu. İşte banka banka güncel konut kredisi hesaplama detayları...
İlk kez ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, bankaların sunduğu güncel konut kredisi faiz oranlarını ve ödeme koşullarını yakından takip ediyor. Artan konut maliyetleri nedeniyle kredi seçeneklerini araştıran yurttaşlar, en uygun faiz oranını ve aylık taksit tutarlarını öğrenmek istiyor.
Peki, en düşük konut kredisi faizi hangi bankada? 120 ay vadede 2 milyon TL konut kredisi çeken bir kişinin aylık taksiti ve toplam geri ödeme tutarı ne kadar oldu? İşte banka banka güncel konut kredisi faiz oranları, aylık taksitler ve toplam geri ödeme planına ilişkin tüm detaylar.
AKBANK
Faiz Oranı: %3,25
120 Ay Vadede Aylık Taksit: 66.430,74 TL
Toplam Geri Ödeme: 8.018.438 TL