En düşük faizli konut kredisi hangi bankada? İşte 2 milyon TL'nin aylık taksiti ve geri ödemesi

Peki, en düşük konut kredisi faizi hangi bankada? 120 ay vadede 2 milyon TL konut kredisi çeken bir kişinin aylık taksiti ve toplam geri ödeme tutarı ne kadar oldu? İşte banka banka güncel konut kredisi faiz oranları, aylık taksitler ve toplam geri ödeme planına ilişkin tüm detaylar.