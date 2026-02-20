En düşük ihtiyaç kredi faizleri açıklandı: 1 milyon TL'nin 12 ay vadede geri ödemesi belli oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın son faiz indirimi sonrası ihtiyaç kredisi faiz oranlarında yeni tablo ortaya çıktı. Bankalar güncel oranlarını revize ederken, 20 Şubat 2026 itibarıyla en düşük faizli ihtiyaç kredisi de netleşti.Bankalar, 1 milyon TL ihtiyaç kredisi için sundukları faiz oranlarını güncellerken, en düşük faiz oranı %3,49 seviyesinde gerçekleşti. İşte detaylar...
Bankaların kredi faiz oranlarında güncellemeler devam ederken, özellikle nakit ihtiyacı olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi faizlerini yakından takip ediyor.
En çok merak edilen konuların başında ise 12 ay vadeli 1 milyon TL ihtiyaç kredisinin aylık taksit tutarı ve toplam geri ödeme miktarı geliyor.
20 Şubat 2026 itibarıyla bankaların sunduğu güncel faiz oranlarına göre hesaplanan aylık taksitler ve toplam geri ödeme tutarları, kredi kullanmayı planlayanlar için önemli bir karşılaştırma imkânı sunuyor.