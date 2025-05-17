En düşük konut kredisi faizi hangi bankada? 3 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi ne kadar?
Ev almak isteyenler konut kredisi faiz oranlarını merak ediyor. Bankalarını sunduğu en düşük faiz oranı yüzde 3,09 seviyesinde yer alırken, en yüksek oran yüzde 5,89’a kadar çıkıyor. Peki 5 yıl vadeli 3 milyon TL’lik konut kredisinin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? En düşük konut kredisi faizini hangi banka veriyor? İşte detaylar...
Konutta yaşanan hareketlilik kredi başvurularında artışa neden oldu. Bu hareketliliğe paralel olarak bankalar da konut kredisi faiz oranlarını güncelledi.
Peki 5 yıl vadeli 3 milyon TL’lik konut kredisinin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? En düşük konut kredisi faizini hangi banka veriyor?
Haber Global'de yer alan habere göre en düşük faiz oranı yüzde 3,09 seviyesindeyken 5 yıl (60 ay) vadeli 3 milyon TL’lik konut kredisinin aylık taksit ve geri ödeme tutarı banka banka şöyle: