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En düşük konut kredisi faizini hangi banka veriyor? 5 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar?

Merkez Bankası'nın enflasyon raporunu açıklamasının ardından bankaların konut kredisi faiz oranları merak ediliyor. Peki, en düşük konut kredisi faizini hangi banka veriyor? 5 yıl vadeli 5 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka liste...

En düşük konut kredisi faizini hangi banka veriyor? 5 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar? - Sayfa 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 22 Mayıs 2025’te enflasyon raporunu açıkladı, 2025 yıl sonu enflasyon tahmininde bir değişikliğe gitmeyerek yüzde 24'te sabit bıraktı. Bu raporun ardından bankaların da konut kredisi faiz oranları merak ediliyor.

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En düşük konut kredisi faizini hangi banka veriyor? 5 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar? - Sayfa 2

Bankaların sunduğu konut kredisi faiz oranlarına bakıldığında en düşük faiz oranı yüzde 2,59, en yüksek oran ise yüzde 5,99 olarak öne çıkıyor.

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En düşük konut kredisi faizini hangi banka veriyor? 5 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar? - Sayfa 3

Peki, 5 milyon TL'lik konut kredisinin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar?

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En düşük konut kredisi faizini hangi banka veriyor? 5 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar? - Sayfa 4

Haber Global'de yer alan habere göre 5 yıl (60 ay) vadeli 5 milyon TL konut kredisinin aylık taksit ve toplam geri ödeme tutarı banka banka şöyle:

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