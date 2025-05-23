En düşük konut kredisi faizini hangi banka veriyor? 5 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar?
Merkez Bankası'nın enflasyon raporunu açıklamasının ardından bankaların konut kredisi faiz oranları merak ediliyor. Peki, en düşük konut kredisi faizini hangi banka veriyor? 5 yıl vadeli 5 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka liste...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 22 Mayıs 2025’te enflasyon raporunu açıkladı, 2025 yıl sonu enflasyon tahmininde bir değişikliğe gitmeyerek yüzde 24'te sabit bıraktı. Bu raporun ardından bankaların da konut kredisi faiz oranları merak ediliyor.
Bankaların sunduğu konut kredisi faiz oranlarına bakıldığında en düşük faiz oranı yüzde 2,59, en yüksek oran ise yüzde 5,99 olarak öne çıkıyor.