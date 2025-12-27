En düşük konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerini hangi bankalar veriyor?

EN UYGUN KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARINI HANGİ BANKALAR VERİYOR?

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre son haftalarda kredi faizlerinin hissedilir şekilde gerilediği tek alan konut kredileri oldu. TCMB’nin aralık ayındaki son faiz indirimi öncesinde yüzde 2,69 olan en düşük konut kredisi faizleri, yüzde 2,49 seviyesine kadar geriledi.