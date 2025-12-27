En düşük konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerini hangi bankalar veriyor?
Merkez Bankası’nın faiz indirim kararının ardından kredi faizlerindeki son durum merak ediliyor. Peki konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde en düşük faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL konut, 300 bin TL taşıt ve 125 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödeme tablosu nasıl? İşte detaylar...
Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin ardından bankaların kredi faiz oranlarında değişiklik olup olmadığı merak ediliyor.
EN UYGUN KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARINI HANGİ BANKALAR VERİYOR?
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre son haftalarda kredi faizlerinin hissedilir şekilde gerilediği tek alan konut kredileri oldu. TCMB’nin aralık ayındaki son faiz indirimi öncesinde yüzde 2,69 olan en düşük konut kredisi faizleri, yüzde 2,49 seviyesine kadar geriledi.