En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak? İşte kuruşu kuruşuna maaş tablosu
Haziran ayı enflasyon verisi açıklandı, memur ve emekli zammı belli oldu. Toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile birlikte görevdeki memurların temmuz zammı yüzde 19.31 olacak. Memurlara 2023 yılında verilen seyyanen zam tutarı temmuz ayında da artacak. Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan, memur maaşlarını kuruşu kuruşuna hesapladı, tabloyu yayınladı. İşte Doğan'ın yazısı...
Yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte görevdeki memurların temmuz ayı zamları da netleşti.
Memurlar da memur emeklileri gibi 2024’ün ikinci 6 ayında toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 10 zam alacaklar. 2024’ün ocak-haziran dönemini kapsayan 6 aylık enflasyonun yüzde 15’i geçmesi halinde de geçen tutar enflasyon farkı olarak ödenecek. Toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile birlikte görevdeki memurların temmuz zammı yüzde 19.31 olacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Buna göre de en düşük memur maaşı 39.183 liraya çıkacak.
KİM NE KADAR ALACAK?
Yeni zamla birlikte; genel müdürün (1/4) maaşı 88.673 lira, öğretmenin (9/1) maaşı 40 bin 824 lira, polis memurunun (8/1) maaşı 52 bin 522 liraya, uzman hekimin (1/4) maaşı 66 bin 174 lira olacak.