En düşük memur ve en düşük memur emeklisi maaşı ne kadar oldu? İşte rakamlar...
Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin zam oranı netleşti. Altı aylık enflasyon yüzde 15,75 olarak hesaplandı. Peki en düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar oldu? İşte yanıtı...
2024 yılı enflasyonu yüzde 44,38 olarak açıklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı.
Aralık ayında enflasyon yüzde 1,03 ile son 19 ayın en düşük seviyesinde geldi.
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