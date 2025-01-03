  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. En düşük memur ve en düşük memur emeklisi maaşı ne kadar oldu? İşte rakamlar...

En düşük memur ve en düşük memur emeklisi maaşı ne kadar oldu? İşte rakamlar...

Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin zam oranı netleşti. Altı aylık enflasyon yüzde 15,75 olarak hesaplandı. Peki en düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar oldu? İşte yanıtı...

En düşük memur ve en düşük memur emeklisi maaşı ne kadar oldu? İşte rakamlar... - Sayfa 1

2024 yılı enflasyonu yüzde 44,38 olarak açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Aralık ayında enflasyon yüzde 1,03 ile son 19 ayın en düşük seviyesinde geldi.

1 | 8
En düşük memur ve en düşük memur emeklisi maaşı ne kadar oldu? İşte rakamlar... - Sayfa 2

Böylece 6 aylık enflasyon oranı ile memur ve emeklinin zam oranı da belli oldu.

2 | 8
En düşük memur ve en düşük memur emeklisi maaşı ne kadar oldu? İşte rakamlar... - Sayfa 3

6 aylık enflasyon oranı yüzde 15,75 olarak netleşti.

3 | 8
En düşük memur ve en düşük memur emeklisi maaşı ne kadar oldu? İşte rakamlar... - Sayfa 4

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor.

Emekli maaşları, 2025 yılının ilk 6 ayında yüzde 15,75 oranında artacak.

Enflasyondan doğan zam hakkı kök aylıklara uygulanacak.

4 | 8