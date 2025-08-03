En düşük faizle konut kredisi veren banka belli oldu! İşte banka banka krediler ve aylık taksitler.
Ev sahibi olmak isteyenler uygun konut kredisi fırsatlarını araştırmaya başladı. Ziraat Bankası, Garanti, QNB, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, İşbankası, YapıKredi, ING, TEB, Şekerbank, Denizbank'ın 120 ay vade ve uygun faiz oranlarıyla sunduğu kredi fırsatları belli oldu.
İlk kez ya da ikinci defa ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, bankaların konut kredisi faiz oranlarını mercek altına aldı. Özellikle Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası, konut kredilerinde düşüş beklentisi gündeme gelirken, gözler kamu ve özel bankaların sunduğu kampanyalara çevrildi.
Ev almayı planlayanlar; kredi vadeleri, aylık taksit tutarları, kullanılabilir kredi miktarı ve toplam geri ödeme gibi detayları dikkatle karşılaştırarak araştırmaya başladı.
İşte güncel konut kredisi kampanyaları...
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası konut kredisi hesaplama aracına göre 1 milyon TL konut kredisi, 120 ay vade oranına yüzde 3,19 faiz oranı yansıyor. Aylık taksit tutarı 32.654,09 TL oluyor.