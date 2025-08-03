En düşük faizle konut kredisi veren banka belli oldu! İşte banka banka krediler ve aylık taksitler.

İlk kez ya da ikinci defa ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, bankaların konut kredisi faiz oranlarını mercek altına aldı. Özellikle Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası, konut kredilerinde düşüş beklentisi gündeme gelirken, gözler kamu ve özel bankaların sunduğu kampanyalara çevrildi.